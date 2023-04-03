Walace kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walace Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walace adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Walace Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Walace 24 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Walace dos Santos França şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Walace Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Walace'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Walace Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Walace futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Flamengo U17
1 Ağustos 2022 yılında Maringá FC U20
1 Ekim 2022 yılında Athletico U17
1 Ocak 2023 yılında Athletico U20
Walace Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Walace şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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