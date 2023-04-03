Walace kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walace Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Walace kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Walace ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.