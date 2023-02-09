Walber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Walber kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Walber ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Walber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Walber

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walber 12 Haziran 1997 tarihinde Rio Tinto şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Wálber Mota de Amorim şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walber Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Un1que Football yapmaktadır. Walber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Walber'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Walberboyu ve yaşı kaç

Walber Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Walber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Walber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2019 yılında Sport Recife

13 Mayıs 2019 yılında Botafogo

23 Mayıs 2019 yılında Athletico-PR B

23 Ağu 2019 yılında Figueirense FC

30 Kasım 2019 yılında Athletico-PR B

16 Temmuz 2020 yılında Guarani

31 Ocak 2021 yılında Athletico-PR B

25 Şubat 2021 yılında Cuiabá-MT

6 Eylül 2021 yılında Athletico-PR B

10 Eylül 2021 yılında Vasco da Gama

14 Aralık 2021 yılında Athletico-PR B

16 Aralık 2021 yılında Novorizontino

31 Aralık 2022 yılında Athletico-PR B

1 Ocak 2023 yılında ABC FC

30 Kasım 2023 yılında Athletico-PR B

Walber kimdir

Walber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walber şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Walber nereli

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