Walberto Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walberto Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walberto Caicedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walberto Caicedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walberto Caicedo 21 Ağustos 1992 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Walberto Rolando Caicedo Caicedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walberto Caicedo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Walberto Caicedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Boys Association futbol takımında oynamaktadır. Sport Boys Association takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Walberto Caicedo'nin Sport Boys Association ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Walberto Caicedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walberto Caicedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walberto Caicedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walberto Caicedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Emelec B

10 Mayıs 2011 yılında LDU Quevedo

26 Eylül 2011 yılında Emelec B

22 Şubat 2012 yılında CD Ferroviarios

1 Ağustos 2012 yılında Emelec B

14 Temmuz 2015 yılında Guayaquil SC

10 Şubat 2016 yılında Metalac

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

19 Eylül 2017 yılında Guayaquil City

1 Mart 2018 yılında Dep. Anzoátegui

9 Temmuz 2018 yılında Guayaquil City

12 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

15 Nisan 2019 yılında AD 9 de Octubre

11 Ocak 2023 yılında Sport Boys

Walberto Caicedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walberto Caicedo şuan Sport Boys Association takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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