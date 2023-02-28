Waldir Calderon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waldir Calderon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Waldir Calderon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Waldir Calderon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Waldir Calderon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waldir Calderon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Waldir Calderon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waldir Calderon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Waldir Calderon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Waldir Calderon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Waldir Calderon 9 Haziran 1997 tarihinde Huancayo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Waldir Jesús Calderón Montes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Waldir Calderon Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Waldir Calderon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asociación Deportiva Tarma futbol takımında oynamaktadır. Asociación Deportiva Tarma takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Waldir Calderon'nin Asociación Deportiva Tarma ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Waldir Calderon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/waldir_08_8

http://www.facebook.com/waldir.calderonmontes

Waldir Calderon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Waldir Calderon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Waldir Calderon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Waldir Calderon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Sp. Huancayo II

1 Ocak 2019 yılında Sport Loreto

1 Şubat 2020 yılında AD Tarma

26 Ekim 2020 yılında Santos FC

1 Ocak 2021 yılında AD Tarma

Waldir Calderon kimdir

Waldir Calderon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Waldir Calderon şuan Asociación Deportiva Tarma takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Deportivo Trilce Internacional (2013), Sport Águila (2013), Deportivo Trilce Internacional Uni Ing. (2014)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Waldir Calderon nereli

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