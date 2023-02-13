Waldo Rubio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waldo Rubio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Waldo Rubio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Waldo Rubio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Waldo Rubio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waldo Rubio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Waldo Rubio

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Waldo Rubio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Waldo Rubio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Waldo Rubio 17 Ağu 1995 tarihinde Badajoz şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Waldo Rubio Marín şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Waldo Rubio Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Waldo Rubio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tenerife futbol takımında oynamaktadır. CD Tenerife takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Waldo Rubio'nin CD Tenerife ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Waldo Rubio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/waldorubio9/

Waldo Rubioboyu ve yaşı kaç

Waldo Rubio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Waldo Rubio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Waldo Rubio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Waldo Rubio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Recr. Huelva B

1 Ocak 2016 yılında Recr. Huelva

11 Temmuz 2017 yılında Córdoba CF B

27 Temmuz 2018 yılında R. Valladolid B

27 Mart 2019 yılında Real Valladolid

2 Temmuz 2021 yılında Cercle Brugge

27 Ocak 2022 yılında Real Valladolid

19 Ağu 2022 yılında CD Tenerife

Waldo Rubio kimdir

Waldo Rubio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Waldo Rubio şuan CD Tenerife takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Flecha Negra, Recreativo Huelva (-2015)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Waldo Rubio nereli

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