Walid Allati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walid Allati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walid Allati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walid Allati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walid Allati 1 Ağustos 1991 tarihinde El Bayadh şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walid Allati Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Walid Allati, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Walid Allati'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Walid Allati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walid Allati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walid Allati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walid Allati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CRB Ben Badis

1 Temmuz 2014 yılında US Biskra

1 Temmuz 2017 yılında NA Hussein Dey

1 Temmuz 2019 yılında MC Alger

20 Eylül 2021 yılında MC Oran

16 Ağustos 2022 yılında MC El Bayadh

Walid Allati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walid Allati şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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