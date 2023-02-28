Walid El Karti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walid El Karti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Walid El Karti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Walid El Karti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Walid El Karti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walid El Karti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Walid El Karti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walid El Karti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walid El Karti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walid El Karti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walid El Karti 23 Temmuz 1994 tarihinde Khouribga şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da وليد الكرتي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walid El Karti Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Walid El Karti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 7 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Walid El Karti'nin Pyramids FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Walid El Karti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walid El Karti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Walid El Karti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walid El Karti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Khouribga Res.

6 Ağustos 2013 yılında Wydad AC

7 Ekim 2021 yılında Pyramids FC

Walid El Karti kimdir

Walid El Karti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walid El Karti şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

OCK Khouribga

Walid El Karti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas takımında 8 numaralı formasıyla 12 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

Fas U23 takımında 18 numaralı formasıyla 23 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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Walid El Karti nereli

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