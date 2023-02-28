Walid Farag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walid Farag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walid Farag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walid Farag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walid Farag 4 Haziran 2001 tarihinde Matrouh şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Walid Ali Farag şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walid Farag Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına - tarihinde katılmıştır. Walid Farag'nin Pharco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Walid Farag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walid Farag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walid Farag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walid Farag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walid Farag şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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