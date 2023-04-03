Walid Fiwzi Othman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walid Fiwzi Othman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Walid Fiwzi Othman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Walid Fiwzi Othman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.