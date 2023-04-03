Walid Fiwzi Othman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walid Fiwzi Othman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walid Fiwzi Othman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Walid Fiwzi Othman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Walid Fiwzi Othman {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Walid Fiwzi Othman Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Duhail SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Walid Fiwzi Othman'nin Al-Duhail SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Walid Fiwzi Othman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Walid Fiwzi Othman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Walid Fiwzi Othman şuan Al-Duhail SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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