Walid Fuseini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walid Fuseini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walid Fuseini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walid Fuseini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walid Fuseini 15 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walid Fuseini Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Walid Fuseini'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Walid Fuseini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walid Fuseini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walid Fuseini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walid Fuseini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2021 yılında Bilinmiyor

1 Ağustos 2022 yılında Nsoatreman FC

Walid Fuseini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walid Fuseini şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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