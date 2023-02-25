Walid Hellal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walid Hellal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walid Hellal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walid Hellal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walid Hellal 1 Ağustos 1994 tarihinde Ouled Mimoune şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walid Hellal Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Walid Hellal'nin NC Magra ile sözleşmesi 1 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.

Walid Hellal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walid Hellal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walid Hellal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walid Hellal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında MC Oran

1 Temmuz 2016 yılında RC Rélizane

1 Ağustos 2019 yılında ASO Chlef

26 Ekim 2020 yılında RC Rélizane

13 Temmuz 2022 yılında NC Magra

Walid Hellal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walid Hellal şuan NC Magra takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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