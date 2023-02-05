Walid Jarmouni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walid Jarmouni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walid Jarmouni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walid Jarmouni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walid Jarmouni 20 Mayıs 2000 tarihinde Montpellier şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Fransa,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walid Jarmouni Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Walid Jarmouni, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris 13 Atletico futbol takımında oynamaktadır. Paris 13 Atletico takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Walid Jarmouni'nin Paris 13 Atletico ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Walid Jarmouni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Walid Jarmouni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walid Jarmouni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walid Jarmouni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Sochaux B

1 Temmuz 2020 yılında FC Sochaux

1 Temmuz 2021 yılında FC Sète 34

30 Haziran 2022 yılında FC Sochaux

1 Temmuz 2022 yılında Pau FC

29 Ocak 2023 yılında Paris 13 Atl.

30 Haziran 2023 yılında Pau FC

Walid Jarmouni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walid Jarmouni şuan Paris 13 Atletico takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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