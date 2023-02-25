Walid Khir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walid Khir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walid Khir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walid Khir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walid Khir 9 Şubat 2000 tarihinde El Attaf şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walid Khir Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına - tarihinde katılmıştır. Walid Khir'nin ASO Chlef ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Walid Khir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walid Khir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walid Khir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walid Khir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walid Khir şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

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