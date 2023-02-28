Walid Mostafa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walid Mostafa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walid Mostafa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walid Mostafa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walid Mostafa 22 Aralık 1999 tarihinde Minya şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da وليد مصطفي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walid Mostafa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Walid Mostafa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Walid Mostafa'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Walid Mostafa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walid Mostafa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walid Mostafa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walid Mostafa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında El Ahly

9 Eylül 2021 yılında El Mahalla

31 Ağustos 2022 yılında El Ahly

21 Eylül 2022 yılında El Dakhlia

30 Haziran 2023 yılında El Ahly

Walid Mostafa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walid Mostafa şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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