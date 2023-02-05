Walid Nassi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walid Nassi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walid Nassi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walid Nassi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walid Nassi 15 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen Fransa,Fas uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Walid Nassi Ouled Bentle şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walid Nassi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Walid Nassi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Walid Nassi'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Walid Nassi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Walid Nassi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walid Nassi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walid Nassi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Briochin B

1 Temmuz 2021 yılında Stade Briochin

1 Temmuz 2022 yılında Dijon

Walid Nassi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walid Nassi şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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