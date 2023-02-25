Walid Ouabdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walid Ouabdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walid Ouabdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walid Ouabdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walid Ouabdi 12 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walid Ouabdi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 15 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Walid Ouabdi'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Walid Ouabdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walid Ouabdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walid Ouabdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walid Ouabdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında ASO Chlef

24 Ekim 2020 yılında SC Ain Defla

15 Ekim 2021 yılında US Biskra

Walid Ouabdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walid Ouabdi şuan US Biskra takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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