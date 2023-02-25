Walid Zamoum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walid Zamoum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walid Zamoum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Walid Zamoum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Walid Zamoum 10 Haziran 1997 tarihinde Béjaïa şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Walid Zamoum Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Walid Zamoum'nin ES Sétif ile sözleşmesi 18 Ağustos 2025 tarihinde bitmektedir.
Walid Zamoum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Walid Zamoum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
17 Ağustos 2022 yılında ES Sétif
Walid Zamoum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Walid Zamoum şuan ES Sétif takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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