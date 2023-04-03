Walim Lgharbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walim Lgharbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walim Lgharbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walim Lgharbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walim Lgharbi 25 Ocak 2003 tarihinde Angers şehrinde doğmuştur. Fransa,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walim Lgharbi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Walim Lgharbi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO B futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Walim Lgharbi'nin Angers SCO B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Walim Lgharbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walim Lgharbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walim Lgharbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walim Lgharbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Angers SCO B

Walim Lgharbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walim Lgharbi şuan Angers SCO B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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