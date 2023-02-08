Walisson Maia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walisson Maia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walisson Maia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walisson Maia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walisson Maia 21 Ağu 1991 tarihinde Natividade şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Walisson Moreira Farias Maia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walisson Maia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DA Sport Consulting yapmaktadır. Walisson Maia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Walisson Maia'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Walisson Maia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Walisson Maia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walisson Maia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walisson Maia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2011 yılında Coritiba FC

1 Ocak 2012 yılında Ituano

1 Nisan 2012 yılında Coritiba FC

1 Mayıs 2012 yılında Fortaleza

1 Temmuz 2012 yılında Coritiba FC

1 Ağu 2012 yılında ASA

1 Kasım 2012 yılında Coritiba FC

1 Ocak 2013 yılında JMalucelli

1 Mayıs 2013 yılında Coritiba FC

1 Haziran 2013 yılında Boa Esporte

1 Kasım 2013 yılında Coritiba FC

2 Şubat 2018 yılında EC Vitória

11 Aralık 2018 yılında Coritiba FC

9 Ocak 2020 yılında EC Água Santa

26 Ağu 2020 yılında Botafogo-SP

24 Şubat 2021 yılında Vila Nova FC

3 Temmuz 2021 yılında Al-Fahaheel SC

21 Temmuz 2022 yılında Da Nang FC

1 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Criciúma EC

Walisson Maia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walisson Maia şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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