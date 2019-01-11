Wall Street günü yükselişle tamamladı

ABD hisse senedi piyasaları, hükümetin geçici olarak kapatılmasının 21'inci gününde yükselişle kapandı.

ABD Başkanı Donald Trump, hükümeti yeniden açmak için demokrat kanat liderleri Nancy Pelosi ve Chuck Schumer ile görüşmelerinin başarıya ulaşamaması sonrasında, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmayacağını duyurdu.

ABD piyasalarında kapanış değerleri şöyle;

- Dow Jones yüzde 0.51,

- S%P yüzde 0.45,

- Nasdaq yüzde 0.31 yükseldi.

DHA