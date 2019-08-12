Wall Street ticari gerilimlerle düşüşle açıldı
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının yatırımcı güvenini olumsuz etkileyebileceği endişeleriyle ABD piyasaları düşüşle açıldı.
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının yatırımcı güvenini olumsuz etkileyebileceği endişeleriyle ABD piyasaları düşüşle açıldı.
Pazartesi günü Hazine fiyatlarındaki düşüş ve petrol fiyatlarındaki artışın yanında, Goldman Sachs ABD GSYH büyüme öngörüsünü düşürdüğünü duyurdu.
Gelişmelerin ardından ABD piyasalarında açılışta;
- Dow Jones yüzde 0.66,
- Nasdaq yüzde 0.59,
- S&P 500 yüzde 0.45 düştü.
Bunun yanında euro dolar karşısında yüzde 0.16 artışla 1.12619 dolardan, sterlin de yüzde 0.54 artışla 1.20908 dolardan işlem gördü.
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DHA
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