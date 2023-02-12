Wallace Duffy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wallace Duffy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wallace Duffy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wallace Duffy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wallace Duffy 12 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wallace Duffy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Wallace Duffy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Wallace Duffy'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Wallace Duffy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wallace Duffy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Wallace Duffy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wallace Duffy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2018 yılında Celtic Glasgow

1 Temmuz 2019 yılında St. Johnstone

5 Ekim 2020 yılında Inverness Cal.

Wallace Duffy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wallace Duffy şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Rangers FC, Celtic FC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.