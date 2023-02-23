Wallace kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wallace Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wallace adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wallace Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wallace 20 Ekim 1989 tarihinde Ji-Paraná şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Wallace Alves da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wallace Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Wallace, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 9 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Wallace'nin CSA Steaua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wallace Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wallace isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wallace Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wallace futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Arges

1 Temmuz 2012 yılında Rapid Bukarest

29 Ocak 2014 yılında FC Olt Slatina

1 Temmuz 2015 yılında Juventus Buk.

1 Temmuz 2018 yılında FC Voluntari

3 Eylül 2018 yılında D. Calarasi

6 Ocak 2019 yılında El Ittihad

1 Temmuz 2019 yılında Petrolul

31 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

9 Mart 2020 yılında CSA Steaua

Wallace Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wallace şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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