Wallace kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wallace Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wallace adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wallace Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wallace 23 Haziran 1998 tarihinde Aracaju şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Wallace Menezes dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wallace Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDL Sports Management GmbH yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wallace'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Wallace Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wallace isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wallace Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wallace futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Maruinense

3 Şubat 2020 yılında A. Lustenau

14 Temmuz 2022 yılında HNK Gorica

28 Ocak 2023 yılında Velez Mostar

Wallace Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wallace şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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