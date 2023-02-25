Wallace kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wallace Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wallace adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wallace Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wallace 14 Ekim 1994 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Wallace Fortuna dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wallace Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestifute yapmaktadır. Wallace, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 15 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Wallace'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Wallace Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/wallacefortuna/

Wallace Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wallace isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Wallace Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wallace futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Cruzeiro

1 Temmuz 2014 yılında SC Braga

23 Ağustos 2014 yılında Monaco

30 Haziran 2016 yılında SC Braga

28 Temmuz 2016 yılında Lazio

2 Eylül 2019 yılında SC Braga

20 Temmuz 2020 yılında Lazio

30 Eylül 2020 yılında Y. Malatyaspor

15 Mart 2022 yılında WH Three Towns

Wallace Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wallace şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Wallace Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U23 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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