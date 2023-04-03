Wallace kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wallace Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wallace adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wallace Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wallace 8 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Wallace Yan de Souza Barreto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wallace Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Wallace'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wallace Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wallace Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wallace şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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