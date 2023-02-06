Wallisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wallisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wallisson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wallisson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wallisson 23 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wallisson Luiz Alves Máximo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wallisson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Velasco Sport Group yapmaktadır. Wallisson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 17 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Wallisson'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Wallisson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wallisson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wallisson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wallisson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2022 yılında Athletic Club

5 Nisan 2022 yılında Volta Redonda

12 Nisan 2022 yılında Ponte Preta

15 Ağu 2022 yılında Athletic Club

17 Ağu 2022 yılında Ponte Preta

17 Aralık 2022 yılında Cruzeiro

Wallisson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wallisson şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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