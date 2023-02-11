Walter Acuna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Acuna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walter Acuna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walter Acuna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walter Acuna 4 Nisan 1992 tarihinde San Nicolás şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Walter Rubén Acuña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walter Acuna Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Envision Soccer yapmaktadır. Walter Acuna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Walter Acuna'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Walter Acuna Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Walter Acuna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Walter Acuna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walter Acuna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Rosario Central

1 Temmuz 2015 yılında Olimpo

30 Haziran 2016 yılında Rosario Central

11 Temmuz 2016 yılında CA Colón

31 Aralık 2016 yılında Rosario Central

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

14 Ağu 2017 yılında Juv. Unida (G)

1 Temmuz 2018 yılında Villa Mitre

1 Temmuz 2019 yılında CD Riestra

9 Ocak 2023 yılında Almirante Brown

Walter Acuna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walter Acuna şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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