Walter Bou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Bou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walter Bou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walter Bou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walter Bou 25 Ağu 1993 tarihinde Concordia şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Walter Ariel Bou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walter Bou Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Walter Bou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Vélez Sarsfield futbol takımında oynamaktadır. CA Vélez Sarsfield takımına 25 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Walter Bou'nin CA Vélez Sarsfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Walter Bou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/walterbou.ab/

Walter Bou Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Walter Bou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Walter Bou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walter Bou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Gimnasia II

1 Temmuz 2014 yılında Gimnasia

1 Temmuz 2016 yılında Boca Juniors

16 Temmuz 2018 yılında EC Vitória

28 Ocak 2019 yılında Boca Juniors

29 Ocak 2019 yılında La Calera

22 Temmuz 2019 yılında Boca Juniors

23 Temmuz 2019 yılında CA Unión

30 Haziran 2020 yılında Boca Juniors

5 Aralık 2020 yılında Defensa

31 Aralık 2021 yılında Boca Juniors

22 Ocak 2022 yılında Defensa

25 Haziran 2022 yılında Vélez Sarsfield

Walter Bou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walter Bou şuan CA Vélez Sarsfield takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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