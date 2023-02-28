Walter Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walter Cabrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walter Cabrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walter Cabrera 7 Ocak 1990 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Walter Cabrera Cañiza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walter Cabrera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Walter Cabrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Walter Cabrera'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Walter Cabrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walter Cabrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walter Cabrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walter Cabrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2014 yılında Dallas

31 Aralık 2014 yılında General Diaz

1 Ocak 2020 yılında 12 de Octubre

1 Ocak 2021 yılında River Plate

15 Temmuz 2021 yılında CS Ameliano

Walter Cabrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walter Cabrera şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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