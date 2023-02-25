Walter Chala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Chala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Walter Chala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Walter Chala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Walter Chala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Chala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Walter Chala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Chala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walter Chala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walter Chala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walter Chala 24 Şubat 1992 tarihinde Ibarra şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Wálter Leodán Chalá Vázquez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walter Chala Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Walter Chala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Walter Chala'nin LDU Quito ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Walter Chala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walter Chala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Walter Chala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walter Chala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Nisan 2009 yılında Dep. Cuenca U20

1 Ocak 2010 yılında Dep. Cuenca

4 Mart 2011 yılında Rubin Kazan II

13 Mart 2012 yılında Dep. Cuenca

31 Aralık 2012 yılında Rubin Kazan II

1 Ocak 2013 yılında Neftekhimik

30 Haziran 2014 yılında Rubin Kazan II

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2015 yılında Independiente

2 Şubat 2016 yılında Dep. Cuenca

23 Ocak 2017 yılında Barcelona SC

9 Mayıs 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Correcaminos

3 Ağustos 2018 yılında Uni. Católica

3 Ocak 2023 yılında LDU Quito

Walter Chala kimdir

Walter Chala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walter Chala şuan LDU Quito takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Valle del Chota (-4/2009)

Walter Chala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 13 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Ekvador U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Walter Chala nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Aubrey David kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aubrey David Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aubrey David kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aubrey David Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgor Monich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Monich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgor Monich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Monich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franklin Carabali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franklin Carabali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franklin Carabali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franklin Carabali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Kholodinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kholodinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Kholodinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kholodinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Dr. Fatih Sütçü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Dr. Fatih Sütçü'nün biyografisi
Dr. Fatih Sütçü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Dr. Fatih Sütçü'nün biyografisi
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi