Walter Chala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Chala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walter Chala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walter Chala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walter Chala 24 Şubat 1992 tarihinde Ibarra şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Wálter Leodán Chalá Vázquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walter Chala Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Walter Chala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Walter Chala'nin LDU Quito ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Walter Chala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walter Chala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Walter Chala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walter Chala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Nisan 2009 yılında Dep. Cuenca U20

1 Ocak 2010 yılında Dep. Cuenca

4 Mart 2011 yılında Rubin Kazan II

13 Mart 2012 yılında Dep. Cuenca

31 Aralık 2012 yılında Rubin Kazan II

1 Ocak 2013 yılında Neftekhimik

30 Haziran 2014 yılında Rubin Kazan II

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2015 yılında Independiente

2 Şubat 2016 yılında Dep. Cuenca

23 Ocak 2017 yılında Barcelona SC

9 Mayıs 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Correcaminos

3 Ağustos 2018 yılında Uni. Católica

3 Ocak 2023 yılında LDU Quito

Walter Chala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walter Chala şuan LDU Quito takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Walter Chala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Valle del Chota (-4/2009)

Ekvador takımında 13 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Ekvador U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 4 gol atmıştır.

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