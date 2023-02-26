Walter Chavez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Chavez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walter Chavez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walter Chavez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walter Chavez 6 Nisan 1994 tarihinde Portoviejo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Wálter Daniel Chávez Solórzano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walter Chavez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 28 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Walter Chavez'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Walter Chavez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walter Chavez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walter Chavez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walter Chavez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2010 yılında LDU Quito U20

1 Ocak 2011 yılında LDU Quito B

1 Temmuz 2011 yılında LDU Quito

1 Temmuz 2014 yılında LDU Quito B

5 Mayıs 2015 yılında Colón FC

28 Şubat 2017 yılında Técnico U.

Walter Chavez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walter Chavez şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Walter Chavez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Calceta SC (10/2007-12/2007), LDU de Portoviejo (-10/2007, 1/2008-9/2010)

Ekvador U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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