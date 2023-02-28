Walter Clar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Clar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Walter Clar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Walter Clar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Walter Clar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Clar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Walter Clar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Clar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walter Clar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walter Clar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walter Clar 27 Eylül 1994 tarihinde Pirapó şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Walter David Clar Fritz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walter Clar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Walter Clar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Walter Clar'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Walter Clar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walter Clar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 675 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 675 Bin € kadar çıkmıştır.

Walter Clar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walter Clar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Olimpia

20 Haziran 2015 yılında Rubio Ñú

31 Aralık 2015 yılında Olimpia

4 Ocak 2016 yılında General Diaz

1 Haziran 2016 yılında Luqueño

1 Temmuz 2017 yılında General Diaz

1 Ocak 2018 yılında Independiente

1 Ocak 2019 yılında Sol de América

1 Temmuz 2019 yılında Boavista

1 Aralık 2019 yılında Sol de América

1 Ocak 2020 yılında Guaraní

15 Ekim 2020 yılında Nacional

30 Mart 2022 yılında River Plate

1 Ocak 2023 yılında Guaraní

Walter Clar kimdir

Walter Clar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walter Clar şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Olimpia.

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Walter Clar nereli

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