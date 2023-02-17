Walter Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Walter Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Walter Gonzalez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Walter Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walter Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walter Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walter Gonzalez 21 Mayıs 1995 tarihinde Juan León Mallorquín şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Walter Rodrigo González Sosa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walter Gonzalez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Squadra Sports yapmaktadır. Walter Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Santa Clara futbol takımında oynamaktadır. CD Santa Clara takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Walter Gonzalez'nin CD Santa Clara ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Walter Gonzalezboyu ve yaşı kaç

Walter Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walter Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Walter Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walter Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Olimpia

4 Ocak 2016 yılında Arouca

30 Haziran 2017 yılında Olimpia

2 Ocak 2018 yılında Pachuca

30 Haziran 2018 yılında Olimpia

1 Temmuz 2018 yılında Pachuca

2 Temmuz 2018 yılında León

30 Haziran 2019 yılında Pachuca

1 Temmuz 2019 yılında CD Everton

31 Aralık 2020 yılında Pachuca

16 Ocak 2021 yılında Olimpia

26 Ocak 2023 yılında Santa Clara

30 Haziran 2023 yılında Olimpia

Walter Gonzalez kimdir

Walter Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walter Gonzalez şuan CD Santa Clara takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Olimpia.

Walter Gonzalez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Paraguay U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Walter Gonzalez nereli

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