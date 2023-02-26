Walter Hinostroza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Hinostroza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walter Hinostroza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walter Hinostroza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walter Hinostroza 27 Ekim 1988 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Wálter Wilfrido Hinostroza Jácome şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walter Hinostroza Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Walter Hinostroza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gualaceo SC futbol takımında oynamaktadır. Gualaceo SC takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Walter Hinostroza'nin Gualaceo SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Walter Hinostroza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walter Hinostroza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walter Hinostroza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walter Hinostroza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Nisan 2007 yılında Alfaro Moreno

25 Şubat 2010 yılında CS Patria

3 Ağustos 2010 yılında Cañar

31 Aralık 2010 yılında CS Patria

29 Mart 2011 yılında Bilinmiyor

31 Aralık 2011 yılında CS Patria

17 Nisan 2012 yılında Carlos B. Reyes

31 Temmuz 2012 yılında CS Patria

2 Ağustos 2012 yılında CD Ferroviarios

31 Aralık 2012 yılında CS Patria

29 Ocak 2013 yılında CD Macará

31 Aralık 2014 yılında CS Patria

18 Şubat 2015 yılında CD Macará

31 Aralık 2015 yılında CS Patria

29 Şubat 2016 yılında CD Macará

31 Aralık 2017 yılında CS Patria

27 Şubat 2018 yılında Fuerza Amarilla

1 Şubat 2019 yılında Gualaceo SC

Walter Hinostroza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walter Hinostroza şuan Gualaceo SC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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