Walter Hinostroza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Hinostroza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Walter Hinostroza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Walter Hinostroza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Walter Hinostroza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Hinostroza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Walter Hinostroza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Hinostroza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walter Hinostroza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walter Hinostroza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walter Hinostroza 27 Ekim 1988 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur.  Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Wálter Wilfrido Hinostroza Jácome şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walter Hinostroza Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Walter Hinostroza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gualaceo SC futbol takımında oynamaktadır. Gualaceo SC takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Walter Hinostroza'nin Gualaceo SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Walter Hinostroza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walter Hinostroza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Walter Hinostroza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walter Hinostroza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Nisan 2007 yılında Alfaro Moreno

25 Şubat 2010 yılında CS Patria

3 Ağustos 2010 yılında Cañar

31 Aralık 2010 yılında CS Patria

29 Mart 2011 yılında Bilinmiyor

31 Aralık 2011 yılında CS Patria

17 Nisan 2012 yılında Carlos B. Reyes

31 Temmuz 2012 yılında CS Patria

2 Ağustos 2012 yılında CD Ferroviarios

31 Aralık 2012 yılında CS Patria

29 Ocak 2013 yılında CD Macará

31 Aralık 2014 yılında CS Patria

18 Şubat 2015 yılında CD Macará

31 Aralık 2015 yılında CS Patria

29 Şubat 2016 yılında CD Macará

31 Aralık 2017 yılında CS Patria

27 Şubat 2018 yılında Fuerza Amarilla

1 Şubat 2019 yılında Gualaceo SC

Walter Hinostroza kimdir

Walter Hinostroza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walter Hinostroza şuan Gualaceo SC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Walter Hinostroza nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Zinedine De Kock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zinedine De Kock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zinedine De Kock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zinedine De Kock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jeremy Del Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Del Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jeremy Del Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Del Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zanoxolo Mduli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zanoxolo Mduli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zanoxolo Mduli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zanoxolo Mduli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jordan Congo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Congo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jordan Congo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Congo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi