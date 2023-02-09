Walter Mazzantti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Mazzantti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walter Mazzantti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walter Mazzantti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walter Mazzantti 5 Eylül 1996 tarihinde Labardén şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Walter Uriel Mazzantti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walter Mazzantti Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTWAY yapmaktadır. Walter Mazzantti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Walter Mazzantti'nin CA Huracán ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Walter Mazzantti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Walter Mazzantti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walter Mazzantti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walter Mazzantti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2017 yılında Comunicaciones

30 Haziran 2018 yılında Tigre II

1 Temmuz 2018 yılında Atlanta

21 Ekim 2020 yılında Huachipato

16 Ocak 2023 yılında Huracán

31 Aralık 2023 yılında Huachipato

Walter Mazzantti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walter Mazzantti şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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