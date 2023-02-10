Walter Montoya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Montoya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walter Montoya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walter Montoya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walter Montoya 21 Temmuz 1993 tarihinde Machagai şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Walter Iván Alexis Montoya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walter Montoya Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Walter Montoya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Walter Montoya'nin CA Rosario Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Walter Montoya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/walter.montoya8/

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Walter Montoya Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Walter Montoya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Walter Montoya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walter Montoya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Ros. Central II

1 Ekim 2014 yılında Rosario Central

27 Ocak 2017 yılında Sevilla

1 Ocak 2018 yılında CD Cruz Azul

6 Ocak 2019 yılında Grêmio

5 Temmuz 2019 yılında CD Cruz Azul

11 Temmuz 2019 yılında Racing Club

31 Aralık 2020 yılında CD Cruz Azul

3 Ocak 2022 yılında Rosario Central

Walter Montoya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walter Montoya şuan CA Rosario Central takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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