Walter Mora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Mora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walter Mora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walter Mora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walter Mora 26 Haziran 2002 tarihinde Loja şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Walter Alexander Mora Riofrio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walter Mora Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Maracana-Minsk yapmaktadır. Walter Mora, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mushuc Runa SC futbol takımında oynamaktadır. Mushuc Runa SC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Walter Mora'nin Mushuc Runa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Walter Mora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walter Mora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walter Mora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walter Mora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Şubat 2019 yılında Mushuc Runa B

1 Ocak 2021 yılında Mushuc Runa SC

Walter Mora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walter Mora şuan Mushuc Runa SC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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