Walter Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walter Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walter Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walter Nunez 13 Şubat 2003 tarihinde Reconquista, Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walter Nunez Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Juan Ignacio Dávola yapmaktadır. Walter Nunez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Walter Nunez'nin Club Ferro Carril Oeste ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Walter Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Walter Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walter Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walter Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Ferro II

1 Temmuz 2022 yılında Ferro

Walter Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walter Nunez şuan Club Ferro Carril Oeste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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