Walter Ponce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Ponce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walter Ponce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walter Ponce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walter Ponce 4 Mart 1998 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Walter Benjamín Ponce Gallardo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walter Ponce Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Walter Ponce, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valour FC futbol takımında oynamaktadır. Valour FC takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Walter Ponce'nin Valour FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Walter Ponce Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walter Ponce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Walter Ponce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walter Ponce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında U. Concepción

1 Ocak 2020 yılında La Serena

2 Mart 2021 yılında AC Barnechea

13 Ocak 2022 yılında Valour FC

Walter Ponce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walter Ponce şuan Valour FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.