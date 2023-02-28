Walter Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walter Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walter Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walter Rodriguez 7 Ekim 1995 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Paraguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Walter David Rodríguez Burgos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walter Rodriguez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Walter Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Walter Rodriguez'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Walter Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walter Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walter Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walter Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2015 yılında Parma

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Nacional

6 Ocak 2018 yılında CD Capiatá

7 Ocak 2020 yılında 12 de Octubre

10 Ağustos 2020 yılında Indep. Medellín

6 Ağustos 2021 yılında 12 de Octubre

31 Aralık 2021 yılında Indep. Medellín

14 Ocak 2022 yılında Gen. Caballero

1 Temmuz 2022 yılında 12 de Octubre

31 Aralık 2022 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2023 yılında Resistencia SC

Walter Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walter Rodriguez şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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