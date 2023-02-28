Walter Rueda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Rueda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walter Rueda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walter Rueda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walter Rueda 2 Aralık 1997 tarihinde Paraná (ERI) şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Walter Maximiliano Rueda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walter Rueda Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Walter Rueda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Walter Rueda'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Walter Rueda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walter Rueda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walter Rueda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walter Rueda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında CA Belgrano

1 Temmuz 2018 yılında Paraná

2 Temmuz 2019 yılında Almagro

1 Ocak 2023 yılında Cobresal

Walter Rueda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walter Rueda şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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