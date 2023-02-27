Walter Tandazo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Tandazo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walter Tandazo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walter Tandazo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walter Tandazo 14 Haziran 2000 tarihinde Tumbes şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Walter Angello Tandazo Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walter Tandazo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Berg Beadini yapmaktadır. Walter Tandazo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 22 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Walter Tandazo'nin FBC Melgar ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Walter Tandazo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/angelotandazo/

Walter Tandazo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walter Tandazo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walter Tandazo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walter Tandazo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FBC Melgar II

22 Şubat 2019 yılında FBC Melgar

Walter Tandazo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walter Tandazo şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Walter Tandazo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U20 takımında 23 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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