Walter Viitala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Viitala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walter Viitala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walter Viitala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walter Viitala 9 Ocak 1992 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Walter William Viitala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walter Viitala Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Walter Viitala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Inter Turku futbol takımında oynamaktadır. FC Inter Turku takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Walter Viitala'nin FC Inter Turku ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Walter Viitala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walter Viitala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walter Viitala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walter Viitala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2011 yılında Helsinki IFK

31 Aralık 2011 yılında FC Honka U19

1 Ocak 2012 yılında FC Honka

1 Ocak 2015 yılında IFK Mariehamn

1 Ocak 2017 yılında Viborg FF

11 Ağustos 2018 yılında Malmö FF

12 Şubat 2019 yılında Sandefjord

16 Şubat 2020 yılında SJK Seinäjoki

1 Ocak 2022 yılında FC Inter

Walter Viitala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walter Viitala şuan FC Inter Turku takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Walter Viitala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

PPJ Eira

Finlandiya takımında 12 numaralı formasıyla 9 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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