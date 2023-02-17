Walterson Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walterson Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Walterson Silva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Walterson Silva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Walterson Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walterson Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walterson Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walterson Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walterson Silva 28 Aralık 1994 tarihinde São Gotardo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walterson Silva Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Walterson Silva, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moreirense FC futbol takımında oynamaktadır. Moreirense FC takımına 30 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Walterson Silva'nin Moreirense FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Walterson Silvaboyu ve yaşı kaç

Walterson Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walterson Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Walterson Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walterson Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Haziran 2016 yılında Santos B

31 Aralık 2016 yılında São Bernardo-SP

24 Nisan 2017 yılında Atlético-GO

12 Temmuz 2017 yılında Figueirense FC

14 Aralık 2017 yılında Santo André

14 Mart 2018 yılında São Bento (SP)

13 Temmuz 2018 yılında Santo André

14 Temmuz 2018 yılında Famalicão

30 Eylül 2020 yılında Moreirense

Walterson Silva kimdir

Walterson Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walterson Silva şuan Moreirense FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Walterson Silva nereli

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