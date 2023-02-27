Wan Kyu Kwon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wan Kyu Kwon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wan Kyu Kwon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wan Kyu Kwon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wan Kyu Kwon 20 Kasım 1991 tarihinde Gwacheon, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 권완규 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wan Kyu Kwon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wan Kyu Kwon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wan Kyu Kwon'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wan Kyu Kwon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kwon.w.k/

Wan Kyu Kwon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wan Kyu Kwon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 675 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wan Kyu Kwon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wan Kyu Kwon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Gwacheon HS

1 Ocak 2010 yılında SungkyunkwanUni

1 Ocak 2014 yılında Gyeongnam FC

1 Ocak 2015 yılında Incheon Utd.

3 Ocak 2017 yılında Pohang Steelers

28 Mayıs 2018 yılında Sangju Sangmu

21 Ocak 2020 yılında Pohang Steelers

4 Ocak 2022 yılında Seongnam FC

8 Ocak 2023 yılında FC Seoul

31 Aralık 2023 yılında Seongnam FC

Wan Kyu Kwon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wan Kyu Kwon şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Gwacheon Elementary School (과천초등학교, 1998-2003),Gwacheon Munwon Middle School (과천문원중학교, 2004-2006),Gwacheon High School (과천고등학교, 2007-2009),Sungkyunkwan University (성균관대학교, 2010-2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.