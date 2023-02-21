Wanderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wanderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wanderson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wanderson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Wanderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wanderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wanderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wanderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wanderson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wanderson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wanderson 27 Haziran 1994 tarihinde João Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Wanderson Cavalcante Melo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wanderson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KS-Consultoria de futebol yapmaktadır. Wanderson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Panevezys futbol takımında oynamaktadır. FK Panevezys takımına 14 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Wanderson'nin FK Panevezys ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Wanderson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wanderson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Wanderson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wanderson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2013 yılında Coritiba FC U20

1 Ocak 2014 yılında Coritiba FC

1 Ocak 2015 yılında Foz do Iguaçu

30 Haziran 2015 yılında Coritiba FC

1 Ocak 2016 yılında Maringá FC

30 Haziran 2016 yılında Coritiba FC

1 Temmuz 2016 yılında Piracicaba

30 Kasım 2016 yılında Coritiba FC

1 Aralık 2016 yılında Andraus-PR

1 Ocak 2017 yılında Piracicaba

30 Haziran 2017 yılında Andraus-PR

12 Ağustos 2017 yılında AFC Eskilstuna

31 Aralık 2017 yılında Andraus-PR

8 Şubat 2018 yılında Vitebsk

31 Aralık 2019 yılında Andraus-PR

6 Şubat 2020 yılında Vitebsk

1 Şubat 2022 yılında Chornomorets

14 Mart 2022 yılında Panevezys

30 Haziran 2023 yılında Chornomorets

Wanderson kimdir

Wanderson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wanderson şuan FK Panevezys takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Figueirense, JV Lideral

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Wanderson nereli

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