Wanderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wanderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wanderson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wanderson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wanderson 31 Mart 1989 tarihinde Santa Inês şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Wanderson Carvalho Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wanderson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FreeKick Sports Dubai yapmaktadır. Wanderson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 11 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Wanderson'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wanderson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/wanderson_06/

Wanderson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wanderson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wanderson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wanderson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında América-RN

6 Eylül 2012 yılında Tombense

7 Eylül 2012 yılında América-RN

31 Aralık 2012 yılında Tombense

1 Ocak 2013 yılında América-MG

28 Ağustos 2013 yılında Tombense

29 Ağustos 2013 yılında América-RN

30 Kasım 2013 yılında Tombense

15 Nisan 2014 yılında América-RN

1 Aralık 2014 yılında Tombense

10 Ocak 2015 yılında Fortaleza

30 Haziran 2015 yılında Tombense

4 Temmuz 2015 yılında Daejeon Citizen

11 Temmuz 2016 yılında Tombense

19 Temmuz 2016 yılında Jeju United

31 Ocak 2017 yılında Atlético-GO

8 Haziran 2017 yılında Pohang Steelers

31 Aralık 2017 yılında Atlético-GO

5 Ocak 2018 yılında Jeonnam Dragons

8 Ocak 2019 yılında Pohang Steelers

29 Ocak 2020 yılında Ittihad Kalba

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2022 yılında Ittihad Kalba

11 Mart 2022 yılında Pohang Steelers

Wanderson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wanderson şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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