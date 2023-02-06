Wanderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wanderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wanderson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wanderson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wanderson 7 Ekim 1994 tarihinde São Luís şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya,Belçika uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wanderson Maciel Sousa Campos şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wanderson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Wanderson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Internacional futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Internacional takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wanderson'nin Sport Club Internacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Wanderson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/wandersonmsc94/

Haberin Devamı

Wanderson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wanderson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 11.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Wanderson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wanderson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2009 yılında Beerschot Jgd.

1 Temmuz 2011 yılında Beerschot U19

1 Temmuz 2012 yılında Beerschot AC

1 Temmuz 2013 yılında Lierse SK

1 Temmuz 2015 yılında Getafe

1 Temmuz 2016 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2017 yılında Krasnodar

11 Mart 2022 yılında Internacional

31 Aralık 2022 yılında Krasnodar

1 Ocak 2023 yılında Internacional

Wanderson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wanderson şuan Sport Club Internacional takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.