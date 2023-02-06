Wanderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wanderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wanderson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wanderson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wanderson 7 Şubat 1991 tarihinde Vitória da Conquista şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wanderson Santos Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wanderson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ADM Esporte yapmaktadır. Wanderson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wanderson'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Wanderson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wanderson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Wanderson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wanderson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Sertãozinho

1 Haziran 2013 yılında Corinthians B

1 Temmuz 2014 yılında Treze FC

24 Kasım 2014 yılında São Bento (SP)

28 Nisan 2015 yılında Criciúma EC

20 Ocak 2016 yılında Ferroviária

16 Mayıs 2016 yılında Atlético-PR

13 Ocak 2019 yılında Shimizu S-Pulse

9 Temmuz 2019 yılında Athletico-PR

10 Temmuz 2019 yılında EC Bahia

18 Kasım 2020 yılında Fortaleza

8 Temmuz 2021 yılında EC Bahia

9 Temmuz 2021 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2021 yılında EC Bahia

21 Ocak 2022 yılında Atlético-GO

1 Ocak 2023 yılında América-MG

Wanderson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wanderson şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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